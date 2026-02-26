Поэма о крыльях (сериал, 1979) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

WinkСериалыПоэма о крыльях1-й сезон2-я серия
1979, Поэма о крыльях. Сезон 1. Серия 2
Драма, Исторический18+
Фильм посвящен двум великим авиаконструкторам - Сикорскому и Туполеву. Их судьбы разошлись, несмотря на общность идей. Сикорский решил уехать, считая невозможным тратить время на борьбу. Туполев же считал, что самое страшное позади, а впереди трудная дорога созиданий. Каждый был прав по-своему...
6.9 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ДХРежиссёр
Даниил
Храбровицкий
- Актёр
Владислав
Стржельчик
- Актёр
Юрий
Яковлев
- НААктёр
Николай
Анненков
- Актриса
Ада
Роговцева
- ОЕАктёр
Олег
Ефремов
- ЮКАктёр
Юрий
Каюров
- Актёр
Анатолий
Азо
- ИЛАктёр
Игорь
Ледогоров
- ПВАктёр
Пётр
Вельяминов
- Актёр
Эрнст
Романов
- ИВАктёр
Игорь
Васильев
- ГЕАктёр
Георгий
Епифанцев
- ВДАктёр
Владислав
Долгоруков
- ЭМАктёр
Эдишер
Магалашвили
- ВМАктёр
Владимир
Мышкин
- ДХСценарист
Даниил
Храбровицкий
- ДВХудожник
Давид
Виницкий
- НАОператор
Наум
Ардашников
- РЛКомпозитор
Роман
Леденев