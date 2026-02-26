Поэма о крыльях. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Поэма о крыльях
1-й сезон
2-я серия

Поэма о крыльях (сериал, 1979) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

1979, Поэма о крыльях. Сезон 1. Серия 2
Драма, Исторический18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Фильм посвящен двум великим авиаконструкторам - Сикорскому и Туполеву. Их судьбы разошлись, несмотря на общность идей. Сикорский решил уехать, считая невозможным тратить время на борьбу. Туполев же считал, что самое страшное позади, а впереди трудная дорога созиданий. Каждый был прав по-своему...

Страна
СССР, Куба, Германия, Франция
Жанр
Исторический, Драма
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Поэма о крыльях»