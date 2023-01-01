Биография

Джулия Робертс — актриса кино и телевидения. Лауреат премий «Оскар», «Золотой глобус» и Британской киноакадемии. Родилась в Джорджии 28 октября 1967 года. Будущая артистка росла в семье драматургов и руководителей детской театральной школы в Декейтере. Успела поучиться в нескольких школах — Фицхью Ли, Гриффина и Кэмпбелла, затем поступила в Университет штата Джорджия. Далее отправилась в Нью-Йорк, подписала договор с модельным агентством Click и прошла курсы актерского мастерства. Свою дебютную роль Джулия Робертс сыграла в 1987 году в проекте «Пожарная команда». Далее были эпизоды в сериалах «Полиция Майами: Отдел нравов», «Криминальная история». Позже получила главную роль в романтической комедии «Красотка» с Ричардом Гиром и появилась в таких успешных проектах, как «В постели с врагом», «Свадьба лучшего друга», «Умереть молодым», «Мачеха», «Мэри Райли», «Сбежавшая невеста», «Тема для разговора», «Ноттинг Хилл», «Майл Коллинз», «Эрин Брокович», «Мексиканец», «Близость», «Ешь, молись, люби» и «Газлит».