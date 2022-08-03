Фильм Белоснежка: Месть гномов (2021)
9.22012, Mirror Mirror
Фэнтези, Семейный103 мин12+
О фильме
Злая Королева, мечтающая выйти замуж за красивого и богатого Принца, хитростью выдворяет из дворца Белоснежку и берет власть в свои руки. Но милая девушка не погибла в темном дремучем лесу, а связалась с бандой гномов-разбойников. Вместе они отомстят Злодейке!
СтранаСША, Канада
ЖанрКомедия, Семейный, Кино для детей, Приключения, Драма, Фэнтези
КачествоFull HD
Время103 мин / 01:43
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ТСРежиссёр
Тарсем
Сингх
- Актриса
Джулия
Робертс
- Актриса
Лили
Коллинз
- Актёр
Арми
Хаммер
- Актёр
Нэйтан
Лейн
- ДПАктёр
Джордан
Прентис
- ДГАктёр
Джо
Гнофо
- ДВАктёр
Дэнни
Вудберн
- ССАктёр
Себастьян
Сарасено
- МКАктёр
Мартин
Клебба
- МКСценарист
Марк
Клейн
- ДКСценарист
Джейсон
Келлер
- МУСценарист
Мелисса
Уоллэк
- БГПродюсер
Берни
Голдманн
- Продюсер
Райан
Кавана
- Продюсер
Бретт
Рэтнер
- Продюсер
Энди
Берман
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- АЛАктриса дубляжа
Аделина
Любская
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Гаврилов
- ВМАктёр дубляжа
Валентин
Морозов
- МСАктёр дубляжа
Максим
Сергеев
- ЭИХудожница
Эйко
Исиока
- ДАХудожница
Джилл
Азис
- НММонтажёр
Ник
Мур
- БГОператор
Брендан
Гэлвин
- АМКомпозитор
Алан
Менкен