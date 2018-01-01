Биография

Мартин Клебба – актер американского кино и телевидения. Исполняет роли специфических персонажей в связи с особенностями своей внешности. Форма карликовости, которой страдает актер, известна под названием акромической дисплазии. Его рост составляет всего 124 см. Его фильмография насчитывает более 100 кинопроектов. В основном играет роли второго плана. Актер Мартин Клебба родился в 1969 году в городке Трой. В этом же городе окончил школу. Впервые на телеэкране появился в возрасте 32 лет в комедийной передаче «Шоу Энди Дика». В этом же году актер играет второстепенную роль в кинопроекте «Планета обезъян». В возрасте 42 лет женился. Сейчас пара воспитывает двоих детей. Наиболее известные фильмы Мартина Клеббы: «Пираты Карибского моря», «Хэнкок», вторая часть франшизы «Люди в черном», «Волк с Уолл-Стрит», а также сериалы «Клиника», «Дрейк и Джош», «Кости» и др. Помимо актерской деятельности, Клебба был продюсером нескольких проектов. Также, кроме активной работы в индустрии кинематографа, Мартин ведет общественно-полезную деятельность – возглавляет благотворительной фонд помощи маленьким людям, которые, подобно ему, страдают карликовостью.