Американо (фильм, 2005) смотреть онлайн бесплатно
7.32005, Americano
Мелодрама, Комедия80 мин18+
О фильме
Крис Маккинлей - недавний выпускник колледжа, занимающийся альпинизмом в Европе, вспоминает о своих веселых днях, проведенных в Памплоне с его лучшим другом Раяном и подругой Раяна Мишель. Крис встречает испанскую красотку Аделу и загадочного провокатора Риккардо, которые заставляют его вновь задуматься о жизни. Крис борется с давно мучавшим его вопросом - должен он следовать старым принципам или рискнуть и выбрать другой путь?
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.9 IMDb
- Актёр
Джошуа
Джексон
- Актриса
Леонор
Варела
- ТШАктёр
Тимм
Шарп
- РХАктриса
Рутанна
Хоппер
- Актёр
Деннис
Хоппер
- МКАктёр
Мартин
Клебба
- АБАктриса
Анна
Боччи
- ЭЭАктриса
Эшли
Эйзенхауэр
- НМАктёр
Норберто
Моран
- ММАктёр
Майти
Майк Мурга
- РХПродюсер
Рутанна
Хоппер
- КМПродюсер
Кларк
МакКатчен
- ДБХудожник
Джейсон
Болдуин Стюарт
- ККМонтажёр
Кевин
Красны
- РКОператор
Роберт
Кристофер Уэбб
- САКомпозитор
Себастьян
Ароча-Мортон
- ПГКомпозитор
Питер
Голуб