Американо (фильм, 2005) смотреть онлайн бесплатно

Крис Маккинлей - недавний выпускник колледжа, занимающийся альпинизмом в Европе, вспоминает о своих веселых днях, проведенных в Памплоне с его лучшим другом Раяном и подругой Раяна Мишель. Крис встречает испанскую красотку Аделу и загадочного провокатора Риккардо, которые заставляют его вновь задуматься о жизни. Крис борется с давно мучавшим его вопросом - должен он следовать старым принципам или рискнуть и выбрать другой путь?

