Американо
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Американо (фильм, 2005) смотреть онлайн бесплатно

7.32005, Americano
Мелодрама, Комедия80 мин18+

О фильме

Крис Маккинлей - недавний выпускник колледжа, занимающийся альпинизмом в Европе, вспоминает о своих веселых днях, проведенных в Памплоне с его лучшим другом Раяном и подругой Раяна Мишель. Крис встречает испанскую красотку Аделу и загадочного провокатора Риккардо, которые заставляют его вновь задуматься о жизни. Крис борется с давно мучавшим его вопросом - должен он следовать старым принципам или рискнуть и выбрать другой путь?

Страна
Испания, США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Американо»