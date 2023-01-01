Биография

Деннис Хоппер — американский актер, режиссер и сценарист. Родился в Канзасе, США, 17 мая 1936 года. Окончил театральную студию Ли Страсберга в Нью-Йорке. На экране стартовал в 1950-е годы в таких проектах, как «Первая студия», «Медик», «Дымок из ствола». В конце 1960-х годов начал карьеру режиссера и сценариста. Деннис Хоппер исполнил роли более, чем в 150 фильмах и сериалах. Работал преимущественно в амплуа злодеев. Наибольшую популярность приобрели проекты с его участием «Бунтарь без причины», «Американский друг», «Бойцовая рыбка», «Настоящая любовь», «Синий бархат», «Придорожное заведение», «Элегия», «Водный мир», «24 часа». Является обладателем премии канала MTV за роль в фильме «Скорость». Не менее блестяще проявил себя и как создатель кино. Снятый им фильм «Беспечный ездок» получил номинацию на «Оскар» за лучший сценарий и взял приз дебютанта на Каннском кинофестивале. В последние годы жизни в биографии Денниса Хоппера появилось новое увлечение — живопись и коллекционирование произведений современного искусства.