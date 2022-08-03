Апокалипсис сегодня
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Апокалипсис сегодня

Апокалипсис сегодня (фильм, 1979) смотреть онлайн

8.11979, Apocalypse Now
Военный, Боевик192 мин18+
Фильм в подписке «viju+»

О фильме

Во время войны во Вьетнаме спецагент отправляется вверх по реке в Камбоджу с приказом найти и убить полусумасшедшего полковника, создавшего в отдалeнном районе нечто вроде собственного королевства насилия. По пути он становится свидетелем мира ужасов войны.

Страна
США
Жанр
Военный, Исторический, Боевик, Драма
Качество
Full HD, SD
Время
192 мин / 03:12

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Апокалипсис сегодня»