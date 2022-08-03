Апокалипсис сегодня (фильм, 1979) смотреть онлайн
8.11979, Apocalypse Now
Военный, Боевик192 мин18+
Фильм в подписке «viju+»
О фильме
Во время войны во Вьетнаме спецагент отправляется вверх по реке в Камбоджу с приказом найти и убить полусумасшедшего полковника, создавшего в отдалeнном районе нечто вроде собственного королевства насилия. По пути он становится свидетелем мира ужасов войны.
СтранаСША
ЖанрВоенный, Исторический, Боевик, Драма
КачествоFull HD, SD
Время192 мин / 03:12
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
8.4 IMDb
- Режиссёр
Фрэнсис
Форд Коппола
- Актёр
Марлон
Брандо
- Актёр
Мартин
Шин
- Актёр
Роберт
Дювалл
- ФФАктёр
Фредерик
Форрест
- СБАктёр
Сэм
Боттомс
- Актёр
Лоренс
Фишбёрн
- АХАктёр
Альберт
Холл
- Актёр
Харрисон
Форд
- Актёр
Деннис
Хоппер
- ГСАктёр
Г.Д.
Спрэдлин
- ДМСценарист
Джон
Милиус
- Сценарист
Фрэнсис
Форд Коппола
- МГСценарист
Майкл
Герр
- ДКСценарист
Джозеф
Конрад
- ДЭПродюсер
Джон
Эшли
- Продюсер
Фрэнсис
Форд Коппола
- ГФПродюсер
Грэй
Фредериксон
- АПХудожник
Анджело
П. Грэхэм
- ДРХудожник
Джордж
Р. Нельсон
- ЛФМонтажёр
Лиза
Фрухтман
- ДБМонтажёр
Джералд
Б. Гринберг
- УММонтажёр
Уолтер
Мёрч
- ВСОператор
Витторио
Стораро
- КККомпозитор
Кармине
Коппола
- Композитор
Фрэнсис
Форд Коппола