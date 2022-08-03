Апокалипсис сегодня (фильм, 1979) смотреть онлайн

Во время войны во Вьетнаме спецагент отправляется вверх по реке в Камбоджу с приказом найти и убить полусумасшедшего полковника, создавшего в отдалeнном районе нечто вроде собственного королевства насилия. По пути он становится свидетелем мира ужасов войны.

