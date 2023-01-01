Фрэнсис Форд Коппола

Биография

Френсис Форд Коппола – культовый режиссер, автор сценариев, талантливый продюсер. В арсенале шесть премий «Оскар», «Золотой Глобус» и премия BAFTA. Родился мастер 7 апреля 1939 года в Детройте в талантливой, артистичной семье. Отец Копполы был известным автором песен, композитором и музыкантом, позже именно он написал музыкальное сопровождение для фильмов сына. Старший брат, отец известного артиста Николаса Кейджа, – успешный продюсер, ученый и писатель. Проявиться таланту и яркому воображению мальчика помогло несчастье, он заболел полиомиелитом и не мог встать с постели. Мальчишка много читал, был в восторге от театральных пьес, увлекался техникой и новыми технологиями. Разносторонние увлечения привели к тому, что он сменил 23 колледжа, прежде чем получил образование. В 1955 году поступил в Hofstra University, на курс драматического искусства. Фильмография Френсиса Форда Копполы насчитывает 147 работ. Короткометражки, фильмы ужасов – совершенно новая трактовка книги «Дракула Брэма Стокера», триллеры, мюзиклы, антиутопии. Увлечение кинематографом сменило любовь к театру после просмотра фильма Эйзенштейна «Октябрь». Он решил посвятить себя кино. Мировой успех и славу мастеру принесла трилогия «Крестный отец» (1972) с Аль Пачино в главной роли, ставшая классикой криминального жанра, и военная культовая драма «Апокалипсис сегодня» (1979).