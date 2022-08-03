Элитное общество
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Элитное общество

Элитное общество (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

7.52013, The Bling Ring
Драма, Биография86 мин18+

О фильме

В поисках адреналина пятеро отчаянных подростков стали навещать богатые особняки в окрестностях Голливуда. Наведываясь в гости к Линдси Лохан, Орландо Блуму, Пэрис Хилтон и другим звездам, девушки больше интересовались дизайнерской одеждой и драгоценностями, а юноши — просто деньгами.

Страна
США, Япония, Франция, Великобритания, Германия
Жанр
Криминал, Драма, Биография
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Элитное общество»