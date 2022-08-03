Элитное общество (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно
7.52013, The Bling Ring
Драма, Биография86 мин18+
О фильме
В поисках адреналина пятеро отчаянных подростков стали навещать богатые особняки в окрестностях Голливуда. Наведываясь в гости к Линдси Лохан, Орландо Блуму, Пэрис Хилтон и другим звездам, девушки больше интересовались дизайнерской одеждой и драгоценностями, а юноши — просто деньгами.
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.6 IMDb
- СКРежиссёр
София
Коппола
- ИБАктёр
Израэль
Бруссар
- КЧАктриса
Кэти
Чанг
- ЭУАктриса
Эмма
Уотсон
- Актриса
Таисса
Фармига
- КДАктриса
Клэр
Джулиен
- ГРАктёр
Гэвин
Россдэйл
- ДРАктриса
Джорджия
Рок
- ЛМАктриса
Лесли
Манн
- КМАктёр
Карлос
Миранда
- Актриса
Стэйси
Эдвардс
- СКСценарист
София
Коппола
- НДСценарист
Нэнси
Джо Сэйлс
- РКПродюсер
Роман
Коппола
- СКПродюсер
София
Коппола
- ЮХПродюсер
Юри
Хенли
- Продюсер
Фрэнсис
Форд Коппола
- СПАктёр дубляжа
Сергей
Печенкин
- ЕВАктриса дубляжа
Евгения
Ваган
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- ПЧАктриса дубляжа
Полина
Чекан
- СБХудожница
Стэйси
Баттат
- СФМонтажёр
Сара
Флэк
- ХСОператор
Харрис
Савидис
- ДЛКомпозитор
Дэниэл
Лопатин
- БРКомпозитор
Брайан
Райцелл