Биография

Мартин Шин — американский актер театра и кино, режиссер, обладатель премий «Эмми», «Золотого глобуса» и четырех Премий Гильдии киноактеров. Родился в Огайо, США, 3 августа 1940 года. С раннего возраста Мартин проявлял интерес к актерскому мастерству, несмотря на неодобрение отца. Молодой человек переехал в Нью-Йорк, чтобы начать карьеру актера, и вскоре получил свои первые роли в театре и на телевидении. В 1964 году он дебютировал на Бродвее в пьесе «Если бы не розы», которая привлекла к артисту внимание публики. В 1979 году Мартин Шин получил широкое признание за роль капитана Уилларда в фильме Копполы «Апокалипсис сегодня». Кроме того, актер известен своими ролями в таких рейтинговых лентах, как «Поймай меня, если сможешь» и «Отступники», а также ролью президента Бартлета в сериале «Западное крыло», за которую получил «Золотой глобус». Мартин Шин стал одним из самых уважаемых актеров своего поколения: его фильмография насчитывает более 450 проектов.