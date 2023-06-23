Wink
Фредерик Форрест
Frederic Forrest

Карьера
Актёр
Дата рождения
23 декабря 1936 г. (86 лет)
Дата смерти
23 июня 2023 г.

Фильмография

Актёр