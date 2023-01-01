Биография

Джошуа Джексон — канадско-американский актер. Номинант на премию Genie за лучшую мужскую роль в фильме «Одна неделя». Родился в Ванкувере, Канада, 11 июня 1978 года. Джошуа вырос в творческой среде — его мать работала кастинг-директором, и с одиннадцати лет он стал участвовать в кинопробах. Начало его карьере положила роль в рекламном ролике картофельных чипсов. Актерская биография Джошуа Джексона стартовала в 1992 году с работы в фильме «Могучие утята», но по-настоящему известным он стал благодаря роли в молодежном сериале «Бухта Доусона». Также зрителям запомнились его персонажи в фильмах «Жестокие игры», «Крик 2», «Проект Ларами», «Битва в Сиэтле». В 2008 году он блестяще воплотил образ Питера Бишопа в научно-фантастическом сериале «Грань». В 2018-м Джошуа дебютировал на Бродвее в мюзикле «Дети меньшего бога», а в 2019-м сыграл в сериале «Когда они нас увидят». Затем получил центральную роль в сериале «Плохой доктор». Джошуа Джексон является автором комиксов под названием Fringe.