Мотель (фильм, 2013) смотреть онлайн

Наемник Джон получает от криминального авторитета Драгны несложное задание — доставить сумку с неизвестным содержимым в заштатную гостиницу в Луизиане. По прибытии туда герой понимает, что оказался в настоящей западне, ведь мотель населен головорезами и негодяями всех мастей.

