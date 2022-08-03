Мотель (фильм, 2013) смотреть онлайн
7.92013, The Bag Man
Триллер, Криминал104 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Наемник Джон получает от криминального авторитета Драгны несложное задание — доставить сумку с неизвестным содержимым в заштатную гостиницу в Луизиане. По прибытии туда герой понимает, что оказался в настоящей западне, ведь мотель населен головорезами и негодяями всех мастей.
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
5.2 IMDb
- ДГРежиссёр
Дэвид
Гровик
- Актёр
Джон
Кьюсак
- РДАктриса
Ребекка
Да Коста
- Актёр
Роберт
Де Ниро
- КГАктёр
Криспин
Гловер
- ДПАктёр
Доминик
Пёрселл
- МКАктёр
Мартин
Клебба
- СФАктёр
Стикки
Фингаз
- ДШАктёр
Дэвид
Шамбрис
- ЧМАктёр
Чезз
Менендес
- ИМАктёр
Иэн
Маклафлин
- ДГСценарист
Дэвид
Гровик
- ДРСценарист
Джеймс
Руссо
- ДДПродюсер
Дэвид
Дилиберто
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ЮЧАктриса дубляжа
Юлия
Чебакова
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- Актёр дубляжа
Александр
Вартанов
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- МРМонтажёр
Майкл
Р. Миллер
- СМОператор
Стив
Мейсон
- ТМКомпозитор
Тони
Моралес