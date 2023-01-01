Биография

Александр Вартанов – режиссер дубляжа и сценарист. В некоторых кинопроектах участвовал в качестве актера дубляжа и переводчика. До 2006 года был продюсером телевизионного канала ТНТ. Родился в 1977 году в Москве. В 2000 году выпустился из Московского госуниверситета имени Ломоносова, получив специальность журналиста. Учебу в МГУ совмещал с обучением во ВГИКе, где изучал искусство режиссуры. Однако второе образование является незавершенным. Активно принимал участие в театральных постановках. Являлся одним из первых сотрудников театра «Театр.doc». Большую роль Александр Вартанов сыграл в постановке многих мероприятий на фестивалях «Любимовка» и «Новая Драма». Впервые в качестве режиссера дубляжа работал над фильмом «Терминатор 2: судный день», который вышел в 1991 году. Следующие подобные проекты появились только в 2008 году. Ими стали кинокартины «Я люблю тебя, Филлип Моррис», «Бобро поржаловать!» и «Мы – легенды». В числе известных фильмов Александра Вартанова – «Голодные игры», «Человек – швейцарский нож», «Светская жизнь» и «Суспирия». Был сценаристом российских телесериалов «ЧС. Чрезвычайная ситуация» и «Склифосовский». Является режиссером кинокартин «Дубровский», «Дачники» и некоторых других.