Рейд (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Что будет, если нападающие и цель поменяются местами? Индонезийский экшен с саундтреком от основателя группы Linkin Park.



Полицейские Джакарты проводят операцию по захвату крупного наркодилера. Криминальный авторитет прячется в старой тридцатиэтажной высотке на окраине горо�да, которую населяют не менее опасные преступники. Все идет по плану, пока спецназовцев не раскрывают. Все входы и выходы в здании блокируются, и отряд бойцов оказывается в ловушке. Теперь обороняться придется им, но задачу усложняет то, что все жители высотки на стороне наркобарона. Несмотря на безвыходное положение, никто из правоохранителей не намерен сдаваться легко... Смогут ли спецназовцы выполнить миссию и выйти живыми из этой высотки?



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