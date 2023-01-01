Илья Барабанов

Биография

Илья Владимирович Барабанов – российский актер театра и кино, актер дубляжа. Родился в 1981 г. Образование у актера Ильи Барабанова – классическое, после школы он успешно поступил в школу-студию МХАТа, где успешно проучился до 2003 года под руководством сначала Р. Козака, а после – Д. Брусникина. В настоящее время на постоянной основе сотрудничает с театром имени А. С. Пушкина, а также с театральным домом «Ойкумена», столичным Государственным Центральным ТЮЗом, а также с московским Центром драматургии и режиссуры. Число ролей Ильи Барабанова в кино из-за загруженности в театре – невелико. Впервые его пригласили на съемки криминального сериала «Марш Турецкого» в 2002 году. После этого приглашения режиссеров следовали регулярно, но преимущественно на эпизоды и роли второго плана. С 2009 года актера стали зазывать на дублирование иностранных кинокартин и мультфильмов. Известнейшие фильмы и сериалы Ильи Барабанова: в «Ромео и Джульетте» (2013 г.) озвучил Меркуцио, в комедии «Смерть Сталина» (2017 г.) Армандо Ианнуччи его голос дублирует Василия, в криминальной комедии Гая Ричи «Джентльмены» (2019 г.) актер дублирует героя Колина Фаррела по имени Коач.