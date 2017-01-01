Овердрайв (фильм, 2017) смотреть онлайн
8.92017, Overdrive
Боевики, Триллеры89 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Эндрю и Гаретт — братья, промышляющие угоном редких автомобилей. До сих пор им легко удавалось избегать неприятностей, но во время очередного дела они попадают под прицел криминального босса. Теперь в обмен на свои жизни они должны украсть для него ценный автомобиль его злейшего врага.
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Информация
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.4 IMDb
- АНРежиссёр
Антонио
Негрет
- СИАктёр
Скотт
Иствуд
- ФТАктёр
Фредди
Торп
- Актриса
Ана
де Армас
- ГУАктриса
Гайя
Уайсс
- Актёр
Симон
Абкарян
- КШАктёр
Клеменс
Шик
- АБАктёр
Абрахам
Белага
- КАктёр
Каарис
- МБАктёр
Марс
Безо
- МБАктёр
Магне
Брекке
- МБСценарист
Майкл
Брандт
- ДХСценарист
Дерек
Хаас
- ПМПродюсер
Пьер
Морель
- КТПродюсер
Кристофер
Туффин
- МБПродюсер
Майкл
Брандт
- ИЖАктёр дубляжа
Иван
Жарков
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- АЖАктриса дубляжа
Анастасия
Жаркова
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Барабанов
- СДМонтажёр
Самуэль
Данеси
- ЛБОператор
Лоран
Барес