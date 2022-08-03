Хранитель Луны (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

Изобретательный французский мультфильм о невероятном мире, который может остаться без Солнца, если не вмешается свободолюбивый фавн, только недавно назначенный хранителем Луны. Когда-то давным-давно первый хранитель Солнца притянул небесное светило своим гарпуном, а первый хранитель Луны достал ночной спутник из мира грез. С тех пор они перемещали Солнце и Луну по небу, сохраняя баланс между днем и ночью. И вот настало время очередной смены хранителей. В церемонии участвуют как создания света, так и обитатели тьмы. К удивлению большинства, хранителем Луны становится Мьюн — фавн, который не очень-то подходит для такой ответственной должности. Хаос, воцарившийся после, позволил слугам правителя подземного мира Некроса похитить Солнце. Теперь Мьюн должен объединить усилия с Сохоном, хранителем светила, чтобы вновь восстановить утерянный баланс.

