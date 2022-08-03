Хранитель Луны (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Изобретательный французский мультфильм о невероятном мире, который может остаться без Солнца, если не вмешается свободолюбивый фавн, только недавно назначенный хранителем Луны. Когда-то давным-давно первый хранитель Солнца притянул небесное светило своим гарпуном, а первый хранитель Луны достал ночной спутник из мира грез. С тех пор они перемещали Солнце и Луну по небу, сохраняя баланс между днем и ночью. И вот настало время очередной смены хранителей. В церемонии участвуют как создания света, так и обитатели тьмы. К удивлению большинства, хранителем Луны становится Мьюн — фавн, который не очень-то подходит для такой ответственной должности. Хаос, воцарившийся после, позволил слугам правителя подземного мира Некроса похитить Солнце. Теперь Мьюн должен объединить усилия с Сохоном, хранителем светила, чтобы вновь восстановить утерянный баланс.
СтранаФранция, Канада
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время81 мин / 01:21
Рейтинг
- АЭРежиссёр
Александр
Эбоян
- БФРежиссёр
Бенуа
Филиппон
- Актёр
Омар
Си
- Актриса
Изиа
Ижлен
- МГАктёр
Майкл
Грегорио
- ШААктёр
Шафик
Ахмад
- БААктёр
Бенуа
Аллеман
- ШААктриса
Шеннон
Арчи
- ФААктёр
Федор
Аткин
- ДДАктёр
Джошуа
Дж. Баллард
- ДБАктёр
Дамиен
Буассо
- ЭКАктёр
Эммануэль
Кюртиль
- БФСценарист
Бенуа
Филиппон
- ДРПродюсер
Дмитрий
Рассам
- АСПродюсер
Атон
Сумаш
- АВПродюсер
Алексис
Вонарб
- Актёр дубляжа
Александр
Ревва
- НМАктриса дубляжа
Наталия
Медведева
- ВБАктёр дубляжа
Василий
Буткевич
- АБАктёр дубляжа
Алексей
Багдасаров
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Барабанов
- БККомпозитор
Бруно
Куле