Хранитель Луны
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Хранитель Луны

Хранитель Луны (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

9.22014, Mune, le gardien de la lune
Мультфильм, Приключения81 мин0+

О фильме

Изобретательный французский мультфильм о невероятном мире, который может остаться без Солнца, если не вмешается свободолюбивый фавн, только недавно назначенный хранителем Луны. Когда-то давным-давно первый хранитель Солнца притянул небесное светило своим гарпуном, а первый хранитель Луны достал ночной спутник из мира грез. С тех пор они перемещали Солнце и Луну по небу, сохраняя баланс между днем и ночью. И вот настало время очередной смены хранителей. В церемонии участвуют как создания света, так и обитатели тьмы. К удивлению большинства, хранителем Луны становится Мьюн — фавн, который не очень-то подходит для такой ответственной должности. Хаос, воцарившийся после, позволил слугам правителя подземного мира Некроса похитить Солнце. Теперь Мьюн должен объединить усилия с Сохоном, хранителем светила, чтобы вновь восстановить утерянный баланс.

Страна
Франция, Канада
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Хранитель Луны»