Биография

Гарет Эванс – режиссер, монтажер, продюсер и сценарист в британской и уэльской кинематографической индустрии. Режиссер Гарет Эванс родился в 1980 году в деревне Хайрон (Уэльс). Закончил университет Южного Уэльса по специальности кинодраматургия и получил степень магистра в сфере сценарного искусства. Во время учебы подрабатывал учителем валлийского языка. Затем в 2006 году уехал в Индонезию для съемок документальной киноленты о местных боевых искусствах. В процессе работы Гарет познакомился с мастером боевых искусств Ико Ювайсом. Удивительная харизма и высокий уровень мастерство молодого спортсмена очень впечатлили режиссера, что вдохновило его снять фильм и отдать Ико ведущую роль. В Индонезии Гарет оставался до 2015 года, после чего вновь вернулся на родину. Первые фильмы Гарета Эванса были малобюджетными. В возрасте 23 лет он снял фильм «Самурай Моногатари», а затем три года спустя – «Шаги». Первый полнометражный фильм «Мерантау» был показан только на экранах в Индонезии, однако следующая картина «Рейд» выходит за пределы страны и достигает телеэкранов Канады, США, России, Франции. В 2018 году выходит новый кинопроект Гарета – мистический фильм ужасов «Апостол».