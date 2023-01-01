Биография

Яян Рухьян – индонезийский актер с экзотической внешностью – родился в 1968 году в Западной Яве. В совершенстве владеет боевыми искусствами. Яян начал заниматься пенчак силатом – национальным боевым искусством – с 13-летнего возраста и быстро достиг профессионализма. Преподавал свое мастерство в ряде европейских стран, работал в качестве тренера и судьи. Позднее овладел айкидо и другими техниками. Яян женат и имеет троих детей. В кинематограф Яян попал в 2008 году. Режиссер Г. Эванс пригласил Рухьяна для правильной постановки трюков, а в итоге мастер боевых искусств сыграл роль Эрика в нашумевшей картине «Мерантау». Фильм получил награды на двух кинофестивалях «Austin Fantastic Fest» и «Action Fest». Следующую роль Рухьян исполнил в киноленте «Рейд». И этот фильм с участием Яяна Рухьяна взял несколько призов, среди которых – награда амстердамского кинофестиваля «Серебряный крик». В 2012 году Рухьян и его партнер по фильмам Ико Ювайс прибыли в Голливуд, чтобы принять участие в съемках второй части знаменитого «Рейда». Картина снималась более двух лет и принесла создателям успех и множество наград. В 2015 году на экраны вышел очередной фильм космического сериала «Звездные войны: пробуждение силы» с участием Рухьяна. А в 2019 году актер снялся в картине «Джон Уик: глава 3 –парабеллум». Кроме активной актерской деятельности, Яян по-прежнему преподает пенчак силат.