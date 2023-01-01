Пацан против всех (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

В недалеком будущем глухой и потерявший дар речи боец мстит за смерть родителей правящей семье, держащей граждан города в страхе. Безбашенный экшен «Пацан против всех» в эстетике боевиков 80-х с Биллом Скарсгар�дом и Фамке Янссен от продюсера Сэма Рэйми.



В детстве Пацан лишился родителей — они погибли во время ежегодной показательной казни, которую устраивает деспотичная семья Ван Дер Коев, утверждающая таким образом свою силу и власть. С тех пор он лишился слуха и больше не может говорить, но изнурительные тренировки Шамана сделали из него непревзойденного бойца, который не остановится ни перед чем, чтобы отомстить Ван Дер Коям и в особенности их лидеру — безжалостной Хильде. Приближается новая казнь, а значит у Пацана и его команды бунтарей есть отличный повод начать битву. Но оправдывает ли их цель средства?



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