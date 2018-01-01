Биография

Фамке Янссен – актриса, продюсер, сценарист, режиссер родом из Нидерландов. Студенчество Янссен прошло в США. Именно тут она попробовала себя в качестве модели, работая в Доме моды Ив Сен-Лорана. Параллельно с этим девушка постигала актерское мастерство в Колумбийском университете. Личная жизнь Фамке Янссен не изобилует событиями. Первый брак с Кипом Уильямсом продлился 5 лет, а с 2006 года актриса состоит в отношениях с Коулом Фрейтсом. Впервые появилась на большом экране благодаря ролям в телесериалах «Звездный путь: следующее поколение» и «Мелроуз-Плейс». Первые пробы в кино актрисы остались незамеченными широкой публикой. Все изменилось после картины про Джеймса Бонда «Золотой глаз». Именно с этого момента актриса приобрела вес в киноиндустрии. Известность принесли и роли в фильмах «Факультет», трилогии «Люди Икс», «Заложница», «Охотники на ведьм». Публика тепло приняла ее работу на ТВ в популярном сериале «Части тела». Потом она рискнула попробовать себя и в качестве режиссера. На счету Янссен – фильм драматического характера «Плохая мамочка», где приняли участие звезды мировой величины Милла Йовович и многие другие. Здесь же она проявила себя и как автор сценария, продюсер.