Звериная ярость (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Искусный браконьер Фрэнк Уолш поймал редчайшего белого ягуара по прозвищу «Кот-призрак», и теперь ему нужно доставить зверя заказчику, готовому выложить кругленькую сумму. На одном корабле с Уолшем и разъяренным животным оказывается очень опасный преступник, сбежавший из тюрьмы. Кто кого?



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