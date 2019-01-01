Звериная ярость (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.62019, Primal
Боевики92 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Искусный браконьер Фрэнк Уолш поймал редчайшего белого ягуара по прозвищу «Кот-призрак», и теперь ему нужно доставить зверя заказчику, готовому выложить кругленькую сумму. На одном корабле с Уолшем и разъяренным животным оказывается очень опасный преступник, сбежавший из тюрьмы. Кто кого?
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Информация
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
4.9 IMDb
- НПРежиссёр
Ник
Пауэлл
- Актёр
Николас
Кейдж
- Актриса
Фамке
Янссен
- КДАктёр
Кевин
Дюран
- ДНАктёр
Джереми
Назарио
- ЛГАктёр
ЛаМоника
Гаррет
- МИАктёр
Майкл
Империоли
- ИСАктёр
Исаак
Сантьяго
- БКАктёр
Браулио
Кастильо мл.
- ТУАктёр
Том
Уокер
- СУАктёр
Сьюэлл
Уитни
- ДГПродюсер
Дэниэл
Гродник
- ЛРПродюсер
Луильо
Руис
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- АВАктёр дубляжа
Андрей
Вальц
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- ОВАктёр дубляжа
Олег
Вирозуб
- РММонтажёр
Рауль
Марчанд Санчес
- ВНОператор
Верн
Ноблс