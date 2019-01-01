Звериная ярость
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Звериная ярость

Звериная ярость (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.62019, Primal
Боевики92 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

Искусный браконьер Фрэнк Уолш поймал редчайшего белого ягуара по прозвищу «Кот-призрак», и теперь ему нужно доставить зверя заказчику, готовому выложить кругленькую сумму. На одном корабле с Уолшем и разъяренным животным оказывается очень опасный преступник, сбежавший из тюрьмы. Кто кого?

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Звериная ярость»

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