Его собачье дело (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Профессиональная и личная жизнь главного героя пошла под откос, когда его пса Бадди похищает группа бандитов. Чтобы вернуть любимого питомца, частный детектив соглашается выполнять поручения преступников.



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