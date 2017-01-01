Его собачье дело (фильм, 2017) смотреть онлайн
8.32017, Once Upon a Time in Venice
Боевики, Комедии90 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Профессиональная и личная жизнь главного героя пошла под откос, когда его пса Бадди похищает группа бандитов. Чтобы вернуть любимого питомца, частный детектив соглашается выполнять поручения преступников.
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Информация
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.3 IMDb
- Режиссёр
Марк
Каллен
- Актёр
Брюс
Уиллис
- ДМАктёр
Джейсон
Момоа
- Актёр
Джон
Гудман
- Актёр
Томас
Миддлдитч
- Актриса
Фамке
Янссен
- Актёр
Адам
Голдберг
- ЭРАктриса
Элизабет
Рём
- ССАктриса
Стефани
Сигман
- ВХАктёр
Вуд
Харрис
- ЭРАктриса
Эмили
Робинсон
- Сценарист
Марк
Каллен
- РКСценарист
Робб
Каллен
- Продюсер
Николя
Картье
- Продюсер
Марк
Каллен
- РКПродюсер
Робб
Каллен
- ЛЭПродюсер
Лаура
Элизабет Форд
- ВГАктёр дубляжа
Владимир
Герасимов
- Актёр дубляжа
Александр
Матросов
- ББАктёр дубляжа
Борис
Быстров
- Актёр дубляжа
Евгений
Вальц
- ЮЧАктриса дубляжа
Юлия
Черкасова
- РГХудожница
Ребекка
Грегг
- БВХудожница
Бет
Вук
- ЗСМонтажёр
Зак
Стэнберг
- АМОператор
Амир
М. Мокри
- ДККомпозитор
Джефф
Кардони