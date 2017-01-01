Его собачье дело
Wink
Фильмы
Его собачье дело

Его собачье дело (фильм, 2017) смотреть онлайн

8.32017, Once Upon a Time in Venice
Боевики, Комедии90 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

Профессиональная и личная жизнь главного героя пошла под откос, когда его пса Бадди похищает группа бандитов. Чтобы вернуть любимого питомца, частный детектив соглашается выполнять поручения преступников.

Его собачье дело смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Боевики

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Его собачье дело»

Всё