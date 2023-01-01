Биография

Адам Голдберг — американский актер, режиссер, сценарист и музыкант. Родился в Санта-Монике 25 октября 1970 года. Актерством заинтересовался еще в школьные годы, когда увидел спектакль по пьесе Шекспира, что стало источником вдохновения для его дальнейшего участия в театральных постановках и мастер-классах. Адам Голдберг начал актерскую карьеру с небольших ролей, дебютировав в 1992 году в фильме «Мистер Субботний вечер». Признание пришло благодаря ролям в культовых картинах и телевизионных проектах. Одним из самых заметных эпизодов стала его роль в фильме Стивена Спилберга «Спасти рядового Райана». К числу других значительных проектов относятся «Под кайфом и в смятении», «Зодиак», «Дежавю» и популярный ситком «Друзья». Голдберг также исполнил роль в сериале «Фарго». В дополнение к актерской деятельности, он попробовал себя в роли режиссера и сценариста, сняв картины «Скотч и молоко» и «Две жизни Грея Эванса», а также выступил как музыкант, выпустив несколько альбомов под псевдонимом The Goldberg Sisters.