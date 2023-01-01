Биография

Марк Каллен – сценарист и продюсер. Над некоторыми кинокартинами работал в качестве режиссера. Большинство проектов – телевизионные сериалы в жанрах комедия, боевик и криминал. Иногда работает над полнометражными фильмами. Родился в Филадельфии (Пенсильвания, США). Имеет несколько совместных проектов с режиссерами Брэдом Тернером и Джеффри Мэлманом. Часто работает над кинопроектами вместе со своим братом Роббом Калленом, который тоже является сценаристом и продюсером. Помимо работы над фильмами, братья участвовали в создании нескольких телешоу на телеканалах Fox, NBC, HBO, а также Showtime. Одним из первых проектов в области кино стал телесериал «Двое», который выходил с 1996 по 1997 год. Над ним работал в качестве сценариста. Примерно в это же время продюсировал сериал «Hitz», в котором также стал соавтором сценария. Наиболее успешные и известные фильмы Марка Каллена – сериал «Лас-Вегас», комедия «Двойной КОПец» и комедийный боевик «Его собачье дело». В 2003 году, вместе с братом Роббом Калленом, был номинирован на премию «Эмми» за сценарий к первому эпизоду комедийного сериала «Lucky». На территории стран СНГ фильм не получил широкой известности.