Фильм Живая ярость

О фильме
Когда дочь мастера-ремесленника Ван Вэя похищает преступная группировка, тот самостоятельно отправляется на поиски. Его единственным союзником становится Навин — неутомимый журналист, чья жена таинственно исчезла. Мужчинам из разных слоёв общества предстоит научиться доверять друг другу и сотрудничать, используя навыки рукопашного боя, полученные благодаря их тайному прошлому.
Рейтинг
7.9 IMDb
- КТРежиссёр
Кэндзи
Танигаки
- СМАктёр
Се
Мяо
- ДТАктёр
Джо
Таслим
- СБАктёр
Сахаяк
Бунтханакит
- ДИАктёр
Джои
Иванага
- БЛАктёр
Брайан
Лэ
- МПАктриса
Манатсанун
Панлертвонгскул
- ЯРАктёр
Яян
Рухьян
- ЯЭАктриса
Ян
Энью
- ЯВАктриса
Янин
Висмитананда
- ЛЧСценарист
Лэй
Чжилун
- МТСценарист
Мак
Тинь-Шу
- ЭПСценарист
Эйдан
Паркер
- ТЧПродюсер
Там
Чи-Сань
- НБПродюсер
Натаниель
Болотин
- ТБПродюсер
Тодд
Браун
- КТМонтажёр
Крис
Тоник
- FLКомпозитор
Flying
Lotus
- ЭЛКомпозитор
Эллиот
Люн