Живая ярость
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Живая ярость

Фильм Живая ярость

2025, Fo ze ngaan
Боевик, Криминал18+
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О фильме

Когда дочь мастера-ремесленника Ван Вэя похищает преступная группировка, тот самостоятельно отправляется на поиски. Его единственным союзником становится Навин — неутомимый журналист, чья жена таинственно исчезла. Мужчинам из разных слоёв общества предстоит научиться доверять друг другу и сотрудничать, используя навыки рукопашного боя, полученные благодаря их тайному прошлому.

Страна
Гонконг
Жанр
Боевик, Криминал
Качество
Full HD

Рейтинг

7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Живая ярость»