Фильм Живая ярость

Когда дочь мастера-ремесленника Ван Вэя похищает преступная группировка, тот самостоятельно отправляется на поиски. Его единственным союзником становится Навин — неутомимый журналист, чья жена таинственно исчезла. Мужчинам из разных слоёв общества предстоит научиться доверять друг другу и сотрудничать, используя навыки рукопашного боя, полученные благодаря их тайному прошлому.

