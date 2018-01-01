Wink
Фильмы
Живая ярость
Актёры и съёмочная группа фильма «Живая ярость»

Актёры и съёмочная группа фильма «Живая ярость»

Режиссёры

Кэндзи Танигаки

Кэндзи Танигаки

Kenji Tanigaki
Режиссёр

Актёры

Се Мяо

Се Мяо

Xie Miao
Актёр
Джо Таслим

Джо Таслим

Joe Taslim
Актёр
Сахаяк Бунтханакит

Сахаяк Бунтханакит

Sahajak Boonthanakit
Актёр
Джои Иванага

Джои Иванага

Joey Iwanaga
Актёр
Брайан Лэ

Брайан Лэ

Brian Le
Актёр
Манатсанун Панлертвонгскул

Манатсанун Панлертвонгскул

Manatsanun Panlertwongskul
Актриса
Яян Рухьян

Яян Рухьян

Yayan Ruhian
Актёр
Ян Энью

Ян Энью

Yang Enyou
Актриса
Янин Висмитананда

Янин Висмитананда

Yanin Vismitananda
Актриса

Сценаристы

Лэй Чжилун

Лэй Чжилун

Lei Zhilong
Сценарист
Мак Тинь-Шу

Мак Тинь-Шу

Mak Tin-Shu
Сценарист
Эйдан Паркер

Эйдан Паркер

Aidan Parker
Сценарист

Продюсеры

Там Чи-Сань

Там Чи-Сань

Tam Chi-San
Продюсер
Натаниель Болотин

Натаниель Болотин

Nathaniel Bolotin
Продюсер
Тодд Браун

Тодд Браун

Todd Brown
Продюсер

Монтажёры

Крис Тоник

Крис Тоник

Chris Tonick
Монтажёр

Композиторы

Flying Lotus

Flying Lotus

Композитор
Эллиот Люн

Эллиот Люн

Elliot Leung
Композитор