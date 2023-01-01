Биография

Бретт Рэтнер – режиссер, сценарист и продюсер американского кино. Широкую популярность получил благодаря работе над проектами «Час пик» с Джеки Чаном в главной роли, «Красный дракон» и др. В его фильмографии преобладают блокбастеры и криминальные комедии. Режиссер Бретт Рэтнер родился в 1969 году в штате Флорида. О профессии режиссера мечтал с самого детства. В 1990 году получил образование в университете в Нью-Йорке. Первые режиссерские проекты Рэтнера – это небольшие видеоклипы для музыкантов. Первым заказчиком стал друг Бретта – Рассел Симмонс, исполнитель песен в жанре хип-хоп. Позднее к Рэтнеру обращались и другие приверженцы этого направления. Рэтнер дебютировал в 1997 с фильмом «Деньги решают все». Следующий кинопроект «Час пик» принес ему грандиозный успех. Положительные отзывы представителей прессы и критиков предопределили дальнейшую работу режиссера, поскольку после выхода первой части этой кинокартины он снимает вторую и третью. Как продюсер, Бретт Рэтнер проявил себя в знаменитом телесериал «Побег». Также продюсировал известный фильм «Выживший». Многие фильмы Бретта Рэтнера принесли огромные суммы, собирая в прокате миллионы долларов. Среди его наиболее известных работ следует также назвать «Семьянин», «Скайлайн» и др.