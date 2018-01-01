Вернуть Бена
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Вернуть Бена

Вернуть Бена (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

8.62018, Ben Is Back
Драмы98 мин18+

Сюжет

Холли и Нил Бернс — счастливая пара, воспитывающая троих детей — проводит канун Рождества на праздничном школьном спектакле. Тем временем из наркоклиники сбегает старший сын Холли Бен, объясняющий свое появление тоской по родному дому. В действительности всe оказывается куда сложнее.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вернуть Бена»

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