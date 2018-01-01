Вернуть Бена (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
8.62018, Ben Is Back
Драмы98 мин18+
Сюжет
Холли и Нил Бернс — счастливая пара, воспитывающая троих детей — проводит канун Рождества на праздничном школьном спектакле. Тем временем из наркоклиники сбегает старший сын Холли Бен, объясняющий свое появление тоской по родному дому. В действительности всe оказывается куда сложнее.
Вернуть Бена смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ПХРежиссёр
Питер
Хеджес
- Актриса
Джулия
Робертс
- Актёр
Лукас
Хеджес
- КБАктёр
Кортни
Б. Вэнс
- Актриса
Кэтрин
Ньютон
- РБАктриса
Рэйчел
Бэй Джонс
- АПАктриса
Александра
Парк
- МЭАктёр
Майкл
Эспер
- ТГАктёр
Тим
Гини
- МЛАктриса
Мира
Лукреция Тейлор
- ПХСценарист
Питер
Хеджес
- ДДПродюсер
Дайян
Дрейер
- ДНПродюсер
Джейн
Нерлингер Эванс
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- ИЧАктёр дубляжа
Иван
Чабан
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- МТХудожница
Мелисса
Тот