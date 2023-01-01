Биография

Лукас Хеджес – актер американского кино и телевидения. Молодой артист стал номинантом на кинопремии «Оскар» и «Золотой Глобус». Широкую популярность получил благодаря участию в проекте «Манчестер у моря», где исполнил роль Патрика Чендлера. Будущий актер Лукас Хеджес родился в 1996 году в Нью-Йорке. Родители Лукаса являются представителями кинематографической индустрии. Мать – актриса и автор стихотворений, отец – режиссер и сценарист. С ранних лет Лукас с удовольствием наблюдал за работой отца на съемочной площадке, что в значительной степени предопределило его дальнейший профессиональный путь. Лука пробует свои силы в актерском мастерстве в сфере кинематографии уже в 11 лет. После этого представители кинокомпаний начинают его приглашать для участия в собственных проектах все чаще. Среди фильмов Лукаса Хеджеса, которые принесли ему известность, следует назвать «Стертую личность», «Королевство полной луны» и другие. Особого внимания заслуживает кинокартина «Манчестер у моря». После выхода этого фильма молодой актер получил множество положительных отзывов от представителей прессы, критиков и благодарных зрителей. Этот фильм позволил Хеджесу получить более десятка различных номинаций на престижные кинопремии, включая «Оскар».