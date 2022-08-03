Середина 90-х (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Лос-Анджелес, 1990-е. Тринадцатилетний Стиви страдает от тирании старшего брата и излишней заботы еще молодой, но уже очень печальной матери. Убежищем для парня становится скейтерский магазин, где Стиви находит друзей, которые учат его кататься на скейтборде и развлекаться «по-взрослому».
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.4 IMDb
- Режиссёр
Джона
Хилл
- ССАктёр
Санни
Сулджик
- Актриса
Кэтрин
Уотерстон
- Актёр
Лукас
Хеджес
- НСАктёр
На-кел
Смит
- ОПАктёр
Олэн
Пренатт
- ДГАктёр
Джио
Галисия
- РМАктёр
Райдер
Маклафлин
- АДАктриса
Алекса
Деми
- ФКАктриса
Фиг
Камила Эбнер
- ЛПАктриса
Лиана
Перлих
- Сценарист
Джона
Хилл
- АЭПродюсер
Аманда
Эделсон
- МАПродюсер
Мики
Альфред
- КФПродюсер
Катрин
Фаррелл
- ЯАХудожник
Яхмин
Асса
- ХБХудожница
Хайди
Бивенс
- ТРКомпозитор
Трент
Резнор
- АРКомпозитор
Аттикус
Росс