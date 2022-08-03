Середина 90-х
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Середина 90-х
7.82018, Mid90s
Драма, Комедия75 мин18+

Середина 90-х (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Лос-Анджелес, 1990-е. Тринадцатилетний Стиви страдает от тирании старшего брата и излишней заботы еще молодой, но уже очень печальной матери. Убежищем для парня становится скейтерский магазин, где Стиви находит друзей, которые учат его кататься на скейтборде и развлекаться «по-взрослому».

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
75 мин / 01:15

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Середина 90-х»