Лос-Анджелес, 1990-е. Тринадцатилетний Стиви страдает от тирании старшего брата и излишней заботы еще молодой, но уже очень печальной матери. Убежищем для парня становится скейтерский магазин, где Стиви находит друзей, которые учат его кататься на скейтборде и развлекаться «по-взрослому».

