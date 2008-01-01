Хатико: самый верный друг (фильм, 2008) смотреть онлайн

Это кино растрогает вас до слез. Драматический фильм «Хатико: Самый верный друг» — история о любви, преданности и безмолвном ожидании, которое длилось годами.



Университетский профессор Паркер Уилсон по дороге с работы находит на вокзале щенка акиты-ину. Эта случайная встреча становится началом трогательной дружбы между человеком и собакой. Каждое утро пес Хатико провожает хозяина к поезду, а вечером встречает его на той же станции. Но однажды профессор не возвращается. Несмотря ни на что, Хатико продолжает приходить на вокзал каждый день, чтобы ждать.



В основу картины легли реальные события, произошедшие в Японии в 1920-х годах. Если вам близки истории, в которых чувства важнее слов, хотя бы раз стоит посмотреть «Хатико». Фильм подкупает не зрелищными сценами или дорогими спецэффектами — здесь их просто нет, — а невероятным уровнем драматизма и эмоциональностью.



