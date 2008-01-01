Хатико: самый верный друг (фильм, 2008) смотреть онлайн
Это кино растрогает вас до слез. Драматический фильм «Хатико: Самый верный друг» — история о любви, преданности и безмолвном ожидании, которое длилось годами.
Университетский профессор Паркер Уилсон по дороге с работы находит на вокзале щенка акиты-ину. Эта случайная встреча становится началом трогательной дружбы между человеком и собакой. Каждое утро пес Хатико провожает хозяина к поезду, а вечером встречает его на той же станции. Но однажды профессор не возвращается. Несмотря ни на что, Хатико продолжает приходить на вокзал каждый день, чтобы ждать.
В основу картины легли реальные события, произошедшие в Японии в 1920-х годах. Если вам близки истории, в которых чувства важнее слов, хотя бы раз стоит посмотреть «Хатико». Фильм подкупает не зрелищными сценами или дорогими спецэффектами — здесь их просто нет, — а невероятным уровнем драматизма и эмоциональностью.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрСемейный, Драма
КачествоSD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
- ЛХРежиссёр
Лассе
Халльстрём
- Актёр
Ричард
Гир
- ДААктриса
Джоан
Аллен
- КТАктёр
Кэри-Хироюки
Тагава
- СРАктриса
Сара
Ремер
- ДААктёр
Джейсон
Александер
- ЭААктёр
Эрик
Авари
- ДМАктриса
Давиния
МакФэдден
- КДАктёр
Кевин
ДеКосте
- РДАктёр
Роб
Деньян
- СПСценарист
Стефен
П. Линдси
- КССценарист
Канэто
Синдо
- ДБПродюсер
Джулия
Блэкман
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- МБАктриса дубляжа
Марина
Бакина
- ДЩАктёр дубляжа
Дальвин
Щербаков
- ЕИАктриса дубляжа
Елена
Ивасишина
- ВГАктёр дубляжа
Владимир
Герасимов
- ЯАКомпозитор
Ян
А.П. Качмарек