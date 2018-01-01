WinkДетямХатико: самый верный другАктёры и съёмочная группа фильма «Хатико: самый верный друг»
Актёры и съёмочная группа фильма «Хатико: самый верный друг»
Актёры
АктёрParker Wilson
Ричард ГирRichard Gere
АктрисаCate Wilson
Джоан АлленJoan Allen
АктёрKen
Кэри-Хироюки ТагаваCary-Hiroyuki Tagawa
АктрисаAndy
Сара РемерSarah Roemer
АктёрCarl
Джейсон АлександерJason Alexander
АктёрJasjeet
Эрик АвариErick Avari
АктрисаMary Anne
Давиния МакФэдденDavenia McFadden
АктёрRonnie (11 Years)
Кевин ДеКостеKevin DeCoste
АктёрTeddy Barnes (в титрах: Robert Degnan)