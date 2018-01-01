Wink
Детям
Хатико: самый верный друг
Актёры и съёмочная группа фильма «Хатико: самый верный друг»

Актёры и съёмочная группа фильма «Хатико: самый верный друг»

Режиссёры

Лассе Халльстрём

Лассе Халльстрём

Lasse Hallström
Режиссёр

Актёры

Ричард Гир

Ричард Гир

Richard Gere
АктёрParker Wilson
Джоан Аллен

Джоан Аллен

Joan Allen
АктрисаCate Wilson
Кэри-Хироюки Тагава

Кэри-Хироюки Тагава

Cary-Hiroyuki Tagawa
АктёрKen
Сара Ремер

Сара Ремер

Sarah Roemer
АктрисаAndy
Джейсон Александер

Джейсон Александер

Jason Alexander
АктёрCarl
Эрик Авари

Эрик Авари

Erick Avari
АктёрJasjeet
Давиния МакФэдден

Давиния МакФэдден

Davenia McFadden
АктрисаMary Anne
Кевин ДеКосте

Кевин ДеКосте

Kevin DeCoste
АктёрRonnie (11 Years)
Роб Деньян

Роб Деньян

Rob Degnan
АктёрTeddy Barnes (в титрах: Robert Degnan)

Сценаристы

Стефен П. Линдси

Стефен П. Линдси

Stephen P. Lindsey
Сценарист
Канэто Синдо

Канэто Синдо

Kaneto Shindo
Сценарист

Продюсеры

Джулия Блэкман

Джулия Блэкман

Julia Blackman
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Рахленко

Александр Рахленко

Актёр дубляжа
Марина Бакина

Марина Бакина

Актриса дубляжа
Дальвин Щербаков

Дальвин Щербаков

Актёр дубляжа
Елена Ивасишина

Елена Ивасишина

Актриса дубляжа
Владимир Герасимов

Владимир Герасимов

Актёр дубляжа

Композиторы

Ян А.П. Качмарек

Ян А.П. Качмарек

Jan A.P. Kaczmarek
Композитор