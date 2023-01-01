Биография

Джилл Хеннесси — актриса и режиссер. Родилась в Эдмонтоне 25 ноября 1968 года. В юности окончила Университетский институт Гранд-Ривер, а позже подрабатывала уличным музыкантом в метрополитене Торонто. Уже после успеха и приобретенной славы выпустила сольный альбом Ghost in My Head. Также выучила несколько языков: английский, немецкий, испанский, итальянский, французский. Фильмография Джилл Хеннесси насчитывает более 80 работ. Актрису можно встретить в проектах «Робокоп 3», «Крипто», «Йеллоустоун», «Город на холме», «Фарт», «Черный список», «Убойный отдел», «Осень в Нью-Йорке».