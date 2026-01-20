Кто заплатит за удачу
Wink
Фильмы
Кто заплатит за удачу

Кто заплатит за удачу (фильм, 1980) смотреть онлайн

9.41980, Кто заплатит за удачу
Боевик, Приключения69 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

О фильме

Крым, 1919 год. В небольшом городке, где хозяйничают белогвардейцы, готовится суд над революционеркой Антониной Чумак. Чтобы спасти Антонину в город независимо друг от друга пробираются матрос Кусков, казак Дмитрий Чумак и карточный шулер Федор Чумак. Первый убежден в том, что Антонина его любимая, а братья Чумак думают, что это их сестра. Объединенные общей целью, они спасают незнакомую девушку…

Страна
СССР
Жанр
Боевик, Приключения
Время
69 мин / 01:09

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кто заплатит за удачу»