Кто заплатит за удачу (фильм, 1980) смотреть онлайн

Крым, 1919 год. В небольшом городке, где хозяйничают белогвардейцы, готовится суд над революционеркой Антониной Чумак. Чтобы спасти Антонину в город независимо друг от друга пробираются матрос Кусков, казак Дмитрий Чумак и карточный шулер Федор Чумак. Первый убежден в том, что Антонина его любимая, а братья Чумак думают, что это их сестра. Объединенные общей целью, они спасают незнакомую девушку…

