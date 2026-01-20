Кто заплатит за удачу (фильм, 1980) смотреть онлайн
9.41980, Кто заплатит за удачу
Боевик, Приключения69 мин18+
О фильме
Крым, 1919 год. В небольшом городке, где хозяйничают белогвардейцы, готовится суд над революционеркой Антониной Чумак. Чтобы спасти Антонину в город независимо друг от друга пробираются матрос Кусков, казак Дмитрий Чумак и карточный шулер Федор Чумак. Первый убежден в том, что Антонина его любимая, а братья Чумак думают, что это их сестра. Объединенные общей целью, они спасают незнакомую девушку…
СтранаСССР
ЖанрБоевик, Приключения
Время69 мин / 01:09
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Константин
Худяков
- ВСАктёр
Виталий
Соломин
- Актёр
Василий
Бочкарев
- Актёр
Леонид
Филатов
- Актриса
Наталья
Данилова
- Актёр
Александр
Филиппенко
- МЧАктёр
Михаил
Чигарёв
- АТАктёр
Афанасий
Тришкин
- ЮДАктёр
Юрий
Дубровин
- Актёр
Александр
Галибин
- ЮКАктёр
Юрий
Катин-Ярцев
- СХАктриса
Светлана
Харитонова
- Актёр
Игорь
Ясулович
- ВЗАктёр
Владимир
Заманский
- ОААктёр
Олег
Афанасьев
- ВДАктёр
В.
Данилин
- ВЖАктёр
Вадим
Жук
- АМАктёр
Анатолий
Малашкин
- ВДАктёр
Валерий
Данилин
- Сценарист
Павел
Чухрай
- ВШОператор
Валерий
Шувалов
- ВГКомпозитор
Вячеслав
Ганелин