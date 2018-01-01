Wink
Фильмы
Кто заплатит за удачу
Актёры и съёмочная группа фильма «Кто заплатит за удачу»

Актёры и съёмочная группа фильма «Кто заплатит за удачу»

Режиссёры

Константин Худяков

Константин Худяков

Режиссёр

Актёры

Виталий Соломин

Виталий Соломин

АктёрКусков
Василий Бочкарев

Василий Бочкарев

АктёрДмитрий
Леонид Филатов

Леонид Филатов

АктёрФёдор
Наталья Данилова

Наталья Данилова

АктрисаАнтонина
Александр Филиппенко

Александр Филиппенко

АктёрКоньков
Михаил Чигарёв

Михаил Чигарёв

АктёрСоколов
Афанасий Тришкин

Афанасий Тришкин

АктёрКовель
Юрий Дубровин

Юрий Дубровин

АктёрПарамонов
Александр Галибин

Александр Галибин

Актёрподпольщик
Юрий Катин-Ярцев

Юрий Катин-Ярцев

Актёркарточный шулер
Светлана Харитонова

Светлана Харитонова

Актрисаодесситка
Игорь Ясулович

Игорь Ясулович

Актёрбелоказак
Владимир Заманский

Владимир Заманский

Актёркомиссар
Олег Афанасьев

Олег Афанасьев

Актёр
В. Данилин

В. Данилин

Актёр
Вадим Жук

Вадим Жук

Актёр
Анатолий Малашкин

Анатолий Малашкин

Актёр
Валерий Данилин

Валерий Данилин

Актёр

Сценаристы

Павел Чухрай

Павел Чухрай

Сценарист

Операторы

Валерий Шувалов

Валерий Шувалов

Оператор

Композиторы

Вячеслав Ганелин

Вячеслав Ганелин

Композитор