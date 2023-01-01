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Детям
Добрыня Никитич и Змей Горыныч
Актёры и съёмочная группа фильма «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»

Актёры и съёмочная группа фильма «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»

Актёры

Валерий Соловьев

Валерий Соловьев

АктёрДобрыня Никитич
Юрий Тарасов

Юрий Тарасов

АктёрЕлисей
Сергей Маковецкий

Сергей Маковецкий

АктёрКнязь Киевский
Андрей Толубеев

Андрей Толубеев

АктёрКупец Колыван
Екатерина Гороховская

Екатерина Гороховская

АктрисаЗабава Путятична
Олег Куликович

Олег Куликович

АктёрЗмей Горыныч
Анатолий Петров

Анатолий Петров

АктёрБекет - Крымский Хан
Наталья Данилова

Наталья Данилова

АктрисаБаба Яга
Елена Шульман

Елена Шульман

АктрисаНастасья
Михаил Черняк

Михаил Черняк

Актёрозвучка

Сценаристы

Максим Свешников

Максим Свешников

Сценарист
Александр Боярский

Александр Боярский

Сценарист

Продюсеры

Сергей Сельянов

Сергей Сельянов

Продюсер
Александр Боярский

Александр Боярский

Продюсер

Монтажёры

Сергей Глезин

Сергей Глезин

Монтажёр

Операторы

Ирина Ершова

Ирина Ершова

Оператор
Татьяна Присяч

Татьяна Присяч

Оператор

Композиторы

Валентин Васенков

Валентин Васенков

Композитор