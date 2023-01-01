Биография

Юрий Тарасов – российский актер – родился в июне 1977 года в северной столице. Играет в театре и кино, занимается озвучиванием отечественных анимационных фильмов. Юрий родился в обычной советской семье. С детских лет мечтал о большой сцене. После окончания школы работал ведущим на радио и электромонтажником. В 1995 году решился наконец-то осуществить свою мечту и поступил в местную академию театрального искусства. В студенческие годы вместе с режиссером Л. Стукаловым выдвинул идею создания «Нашего театра», в состав труппы которого вошли однокурсники Юрия. Первым спектаклем нового коллектива стала постановка «Липериада» с участием Тарасова. На сцене театра актер играет и в настоящее время. О личной жизни Тарасова мало что известно. Единственное, что можно точно сказать, – официально он не женат. Первую свою роль в кино Юрий Тарасов сыграл еще в 1993 году в известном фильме «Окно в Париж». Следующий фильм с участием Тарасова вышел на экраны только через 7 лет. Но с этого времени актер снимается постоянно. В его фильмотеке – популярнейшие телесериалы «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила» и «Бандитский Петербург». Молодой актер с удовольствием играет мужественных стражей порядка. Ему по душе погони, перестрелки и прочие атрибуты детективного жанра. Но есть среди его работ и комедийные роли, исторические персонажи и даже отрицательные образы.