9.52018, Три богатыря и Наследница престола
Мультфильм, Семейный81 мин6+
Мультфильм Три богатыря и наследница престола (2018)
О фильме
В новой части знаменитой анимационной комедии героям нужно найти племянницу Князя, от которой зависит судьба Руси. Сердце Князя Киевского дает слабину — он боится, что скоро умрет. Из наследников у него — лишь племянница Забава, которая учится в Византии. Князь просит богатырей найти ее вместе с мужем Елисеем, ведь, если враги прознают про его недуг, они могут попытаться растащить русскую землю. Тем временем византийский император Василевс хочет разрушить брак Елисея и Забавы, чтобы на ней мог жениться его непутевый сын Леонид. Успеют ли герои предотвратить коварный план, узнаете онлайн, посмотрев мультфильм «Три богатыря и Наследница престола» (2018) на Wink в хорошем качестве.
СтранаРоссия
ЖанрСемейный, Мультфильм, Приключения
КачествоSD
Время81 мин / 01:21
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
5.5 IMDb
- Режиссёр
Константин
Бронзит
- Актёр
Сергей
Маковецкий
- ДБАктёр
Дмитрий
Быковский-Ромашов
- Актёр
Валерий
Соловьев
- ОКАктёр
Олег
Куликович
- АПАктёр
Анатолий
Петров
- ЕГАктриса
Екатерина
Гороховская
- ЮТАктёр
Юрий
Тарасов
- МЧАктёр
Михаил
Черняк
- ДВАктёр
Дмитрий
Высоцкий
- АБАктёр
Александр
Боярский
- ВССценарист
Вадим
Свешников
- Сценарист
Максим
Свешников
- Сценарист
Константин
Бронзит
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- АБПродюсер
Александр
Боярский
- Монтажёр
Сергей
Глезин
- МЧКомпозитор
Михаил
Чертищев