9.52018, Три богатыря и Наследница престола
Мультфильм, Семейный81 мин6+
О фильме

В новой части знаменитой анимационной комедии героям нужно найти племянницу Князя, от которой зависит судьба Руси. Сердце Князя Киевского дает слабину — он боится, что скоро умрет. Из наследников у него — лишь племянница Забава, которая учится в Византии. Князь просит богатырей найти ее вместе с мужем Елисеем, ведь, если враги прознают про его недуг, они могут попытаться растащить русскую землю. Тем временем византийский император Василевс хочет разрушить брак Елисея и Забавы, чтобы на ней мог жениться его непутевый сын Леонид. Успеют ли герои предотвратить коварный план, узнаете онлайн, посмотрев мультфильм «Три богатыря и Наследница престола» (2018) на Wink в хорошем качестве.

Страна
Россия
Жанр
Семейный, Мультфильм, Приключения
Качество
SD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
5.5 IMDb

