Биография

Юрий Насонов — российский актер. Родился в Санкт-Петербурге 8 июня 1996 года. Еще с раннего детства будущий актер проявлял свой талант на сцене, играя в школьных постановках. Получив среднее образование, Юрий поступил в РГИСИ. В 2018 году Насонов окончил вуз и был принят в труппу театра «Мастерская». Юрий Насонов играет в кино с 2020 года, когда на экраны вышел сериал «Руммейт». Следующим фильмом с участием актера стал боевик по комиксам Bubble «Майор Гром: Чумной Доктор». Также Насонова можно увидеть в таких сериалах, как «ЮЗЗЗ», «Бег улиток» и «Стая».