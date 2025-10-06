«Сводишь с ума» (2025) — российская мелодрама с мистическим оттенком: сочетание романтики, фэнтези и тонкой метафоры от Дарьи Лебедевой.



Алиса переезжает в просторную квартиру в Санкт-Петербурге и обнаруживает, что зеркало в комнате показывает параллельную реальность: ту же квартиру, но в ней живет тусовщик Иван. Сперва молодые люди принимают контакт через зеркало как недоразумение, но затем подчиняются правилам игры и стараются наладить отношения друг с другом. Между Ваней и Алисой возникает необычная связь, и они пытаются понять, могут ли объединить свои миры и просто прикоснуться друг к другу.



«Сводишь с ума», фильм 2025 года, рекомендуется тем, кто хочет увидеть романтическую историю, не боится метафор и ищет в мелодраме не только чувства, но и тему для размышлений. Смотреть «Сводишь с ума» (2025) можно на Wink.

