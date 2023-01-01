Биография

Антон Васильев — российский актер театра и кино. Родился в Ленинграде 8 апреля 1984 года. Тяга к сцене у актера была с ранних лет: учась в школе, он посещал кружок при детско-юношеском театре. После выпускного поступил в театральную академию в Санкт-Петербурге. По окончании вуза играл в Театре на Литейном и «Мьюзик-Холле», а после переезда в Москву в 2010 году актера можно было увидеть в постановках МХТ им. А. П. Чехова в составе труппы «Седьмая студия». Первыми серьезными работами в биографии Антона Васильева стали криминальный сериал «Чужой среди своих» и комедия «Одноклассницы». Широкую известность артисту принесла роль полицейского Павла Семенова в многосерийной картине «Невский». До 2017 года Васильев работал на проекте «Мамочки», а в 2020 году снялся в триллере «Спутник».