Антон Васильев
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 8 апреля 1984 г. (40 лет)
Биография
Антон Васильев — российский актер театра и кино. Родился в Ленинграде 8 апреля 1984 года. Тяга к сцене у актера была с ранних лет: учась в школе, он посещал кружок при детско-юношеском театре. После выпускного поступил в театральную академию в Санкт-Петербурге. По окончании вуза играл в Театре на Литейном и «Мьюзик-Холле», а после переезда в Москву в 2010 году актера можно было увидеть в постановках МХТ им. А. П. Чехова в составе труппы «Седьмая студия». Первыми серьезными работами в биографии Антона Васильева стали криминальный сериал «Чужой среди своих» и комедия «Одноклассницы». Широкую известность артисту принесла роль полицейского Павла Семенова в многосерийной картине «Невский». До 2017 года Васильев работал на проекте «Мамочки», а в 2020 году снялся в триллере «Спутник».
Фильмография
Актёр
- 9.2
Елки 112024, 92 мин
- 8.4
Не скажу2023, 85 минБесплатно
- 9.4
Слово пацана. Кровь на асфальте2023
- 8.5
Я богиня2023, 98 мин
- 9.0
Проект «Анна Николаевна»2020
- 8.2
Грецкий орешек2018, 85 мин
- 7.8
Не вместе (2017)2017Бесплатно
- 8.3
День дурака2014, 86 минБесплатно
- 8.6
Одноклассницы2013, 97 минБесплатно
- 8.8
Майский дождь2012, 88 минБесплатно
- 8.9
Новогодняя жена2012, 94 минБесплатно