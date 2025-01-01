Соловей против Муромца (фильм, 2025) смотреть онлайн
Контент станет доступным 10.07.2025
О фильме
Российский фантастико-приключенческий фильм режиссера Карена Оганесяна о битве былинных героев в современности. «Соловей против Муромца» — зрелищное приключение для просмотра всей семьей, объединившее культурный код и текущие тренды.
В стародавние времена Соловей‑Разбойник сумел одолеть богатыря Илью Муромца, получил бессмертие и переписал историю, а теперь хочет воскресить темного бога. Для этого он выстраивает огромную арену, и если у него получится исполнить свой коварный план, это станет угрозой для всего мира. Семья профессора Киселева, узнав об этом, воскрешает замороженного во льдах Муромца с помощью «стального сердца». Сыновья профессора вместе с Муромцем отправляются противостоять Соловью и вступают в эпические сражения с гигантскими роботами на «Робоарене». Фильм сочетает в себе былинную мифологию, современные технологии и семейную драму. Это зрелище о добре и зле, вере в легенды и силе совместных действий.
Интересно узнать, как режиссер сумел объединить непохожие друг на друга эстетики и сюжеты? Фильм «Соловей против Муромца» 2025 года доступен для просмотра на Wink. Для поклонников фэнтези и отечественных блокбастеров — отличный выбор.
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СтранаРоссия
ЖанрФантастика, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD
Рейтинг
- Режиссёр
Карен
Оганесян
- АТАктриса
Александра
Тихонова
- Актёр
Марк-Малик
Мурашкин
- Актёр
Антон
Васильев
- Актриса
Елена
Валюшкина
- Актёр
Никита
Ефремов
- ИЛАктёр
Илья
Лукашенко
- ВЖАктриса
Вероника
Журавлева
- ВЛАктёр
Владимир
Любимцев
- Актёр
Юрий
Нифонтов
- Актёр
Тимофей
Кочнев
- АКАктёр
Антон
Курбатов
- ТПАктёр
Тимур
Писаренко
- ИААктёр
Илхомджон
Абдурахмонов
- ДБАктёр
Дмитрий
Бузаев
- НВСценарист
Надежда
Воробьева
- КЖСценарист
Кирилл
Журенков
- ФЧПродюсер
Федор
Черных
- ВППродюсер
Владимир
Пермяков
- Продюсер
Карен
Оганесян
- ПИПродюсер
Полина
Иванова
- НГПродюсер
Настасья
Гомиашвили
- ИБХудожница
Ирина
Белова
- ДФХудожница
Дарья
Фомина
- ОШМонтажёр
Олеся
Шепелевич
- Оператор
Николай
Богачёв
- ДДКомпозитор
Дмитрий
Диденко