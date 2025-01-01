Соловей против Муромца (фильм, 2025) смотреть онлайн

Российский фантастико-приключенческий фильм режиссера Карена Оганесяна о битве былинных героев в современности. «Соловей против Муромца» — зрелищное приключение для просмотра всей семьей, объединившее культурный код и текущие тренды.



В стародавние времена Соловей‑Разбойник сумел одолеть богатыря Илью Муромца, получил бессмертие и переписал историю, а теперь хочет воскресить темного бога. Для этого он выстраивает огромную арену, и если у него получится исполнить свой коварный план, это станет угрозой для всего мира. Семья профессора Киселева, узнав об этом, воскрешает замороженного во льдах Муромца с помощью «стального сердца». Сыновья профессора вместе с Муромцем отправляются противостоять Соловью и вступают в эпические сражения с гигантскими роботами на «Робоарене». Фильм сочетает в себе былинную мифологию, современные технологии и семейную драму. Это зрелище о добре и зле, вере в легенды и силе совместных действий.



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