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Детям
Соловей против Муромца
Актёры и съёмочная группа фильма «Соловей против Муромца»

Актёры и съёмочная группа фильма «Соловей против Муромца»

Режиссёры

Карен Оганесян

Карен Оганесян

Режиссёр

Актёры

Александра Тихонова

Александра Тихонова

Актриса
Марк-Малик Мурашкин

Марк-Малик Мурашкин

Актёр
Антон Васильев

Антон Васильев

Актёр
Елена Валюшкина

Елена Валюшкина

Актрисапрофессор Киселев
Никита Ефремов

Никита Ефремов

АктёрСоловей-Разбойник
Илья Лукашенко

Илья Лукашенко

Актёрпресс-секретарь
Вероника Журавлева

Вероника Журавлева

Актрисадевочка-техник
Владимир Любимцев

Владимир Любимцев

АктёрИлья Муромец
Юрий Нифонтов

Юрий Нифонтов

Актёр
Тимофей Кочнев

Тимофей Кочнев

Актёр
Антон Курбатов

Антон Курбатов

Актёр
Тимур Писаренко

Тимур Писаренко

Актёр
Илхомджон Абдурахмонов

Илхомджон Абдурахмонов

Актёр
Дмитрий Бузаев

Дмитрий Бузаев

Актёр

Сценаристы

Надежда Воробьева

Надежда Воробьева

Сценарист
Кирилл Журенков

Кирилл Журенков

Сценарист

Продюсеры

Федор Черных

Федор Черных

Продюсер
Владимир Пермяков

Владимир Пермяков

Продюсер
Карен Оганесян

Карен Оганесян

Продюсер
Полина Иванова

Полина Иванова

Продюсер
Настасья Гомиашвили

Настасья Гомиашвили

Продюсер

Художники

Ирина Белова

Ирина Белова

Художница
Дарья Фомина

Дарья Фомина

Художница

Монтажёры

Олеся Шепелевич

Олеся Шепелевич

Монтажёр

Операторы

Николай Богачёв

Николай Богачёв

Оператор

Композиторы

Дмитрий Диденко

Дмитрий Диденко

Композитор