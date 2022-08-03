Новогодняя жена
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Новогодняя жена

Новогодняя жена (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

9.02012, Новогодняя жена
Комедия93 мин18+

О фильме

В самый разгар вечеринки в клубе Даша и Максим встречают друг друга…и просыпаются в одной постели… Решив, что их свела сама судьба, герои принимаются строить идеальные, «правильные» отношения и…подают заявление в ЗАГС, предварительно заключив пари: если в течение месяца им удастся не просто прожить вместе, но и сохранить чувство влюбленности, дело закончится свадьбой.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Новогодняя жена»