Новогодняя жена (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

В самый разгар вечеринки в клубе Даша и Максим встречают друг друга…и просыпаются в одной постели… Решив, что их свела сама судьба, герои принимаются строить идеальные, «правильные» отношения и…подают заявление в ЗАГС, предварительно заключив пари: если в течение месяца им удастся не просто прожить вместе, но и сохранить чувство влюбленности, дело закончится свадьбой.

