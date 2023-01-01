Биография

Григорий Зельцер — российский актер кино и театра, сценарист. Родился в Одессе 18 ноября 1969 года. С детских лет будущий актер мечтал связать свою жизнь с театром. После окончания школы он перебрался из Одессы в Москву, где подал документы на режиссерский факультет ГИТИСа. Свои первые роли Григорий Зельцер сыграл в театре, а некоторое время спустя сам стал одним из создателей экспериментальной театральной мастерской под названием «ЛабораТОРИЯ». Долгое время Григорий Зельцер работал только с театрами, а сниматься начал достаточно поздно. В кино он дебютировал в картине «Одесса-мама», где сыграл эпизодическую роль местного криминального авторитета. Позднее появился в таких проектах, как «Тест на беременность», «Беглец», «По ту сторону смерти». Наиболее известен Зельцер по сериалам «Лондонград. Знай наших!» и «Физрук». В 2011 году на экран вышла лента «Золотые», снятая по сценарию Григория Зельцера, а в 2020-м — драматический сериал «Стая» из линейки more originals.