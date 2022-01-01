Кэт (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Эскортница стремится вернуть долг, который она взяла у своего сутенера на воспитание дочки – второй фильм режиссера «Быка» Александра Акопова. Кэт работает в эскорт-услугах уже давно, но родила дочку Машу от одного из своих клиентов – певца Майского. Тот отказался признавать ребенка, и Кэт пришлось одолжить денег у своего сутенера. Год она растила дочку, а теперь пришло время возвращать долги. Работы много, времени мало, а тут еще Маша заболевает. Сможет ли героиня наконец уехать из Москвы, избавившись от гнета обстоятельств, расскажет фильм «Кэт» 2022 года, который на Wink можно посмотреть онлайн.



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