Кэт (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Эскортница стремится вернуть долг, который она взяла у своего сутенера на воспитание дочки – второй фильм режиссера «Быка» Александра Акопова. Кэт работает в эскорт-услугах уже давно, но родила дочку Машу от одного из своих клиентов – певца Майского. Тот отказался признавать ребенка, и Кэт пришлось одолжить денег у своего сутенера. Год она растила дочку, а теперь пришло время возвращать долги. Работы много, времени мало, а тут еще Маша заболевает. Сможет ли героиня наконец уехать из Москвы, избавившись от гнета обстоятельств, расскажет фильм «Кэт» 2022 года, который на Wink можно посмотреть онлайн.
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Информация
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
6.0 IMDb
- БАРежиссёр
Борис
Акопов
- АКАктриса
Анастасия
Кувшинова
- ДКАктёр
Дмитрий
Карташов
- ЕТАктёр
Егор
Трухин
- ВСАктриса
Виктория
�Соловьева
- АКАктёр
Амбарцум
Кабанян
- ДГАктёр
Даниеле
Галеа
- Актёр
Николай
Шрайбер
- ГБАктёр
Григорий
Багров
- Актёр
Григорий
Зельцер
- ЮБАктриса
Юна
Бикирева
- БАСценарист
Борис
Акопов
- Продюсер
Федор
Попов
- ЛРПродюсер
Лала
Рустамова
- ТПХудожница
Татьяна
Платонова
- СГХудожница
Светлана
Грибанова
- БАМонтажёр
Борис
Акопов
- ПБОператор
Пётр
Буслов
- АБКомпозитор
Антон
Булле
- БАКомпозитор
Борис
Акопов