Биография

Российский актер Григорий Багров появился на свет 12.09.1970 г. Очень востребован режиссерами за необычную фактуру и высокий рост (186 см). Детство будущего артиста театра и кино прошло в Оренбурге. Он с малых лет интересовался искусством, что и определило его будущую профессию. Окончив школу, он поступил в театральное училище (г. Иркутск), которое закончил с отличием в 1992 г. После он работал в ТЮЗе (г. Рязань), а еще чуть позже покорял московские театры. На телевидении первую роль Багров получил еще до того, как завершил обучение, в 1991 г., когда сыграл в к/ф «Божья тварь». Далее его пригласили сниматься в фильм «Лихая парочка» (1993 г.), в том же году он снимается в картине «Сны». После 3-летнего перерыва, выходит фильм с Григорием Багровым «Любить по-русски – 2», который получает восторженные отзывы от кинокритиков и телезрителей. Теперь его опыту в кино можно только позавидовать. Сегодня в его фильмографии насчитывается более 30 серьезных проектов, среди которых такие знаменитые русские фильмы, как «Жара», «Марш Турецкого», т/с «Счастливы вместе», «Громовы», «Побег», «След», «Угон», «Интерны», «О чем говорят мужчины», «Маруся» и многие другие.