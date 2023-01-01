Wink
Григорий Багров
Григорий Багров

Григорий Багров

Карьера
Актёр
Дата рождения
12 сентября 1970 г. (54 года)

Биография

Российский актер Григорий Багров появился на свет 12.09.1970 г. Очень востребован режиссерами за необычную фактуру и высокий рост (186 см). Детство будущего артиста театра и кино прошло в Оренбурге. Он с малых лет интересовался искусством, что и определило его будущую профессию. Окончив школу, он поступил в театральное училище (г. Иркутск), которое закончил с отличием в 1992 г. После он работал в ТЮЗе (г. Рязань), а еще чуть позже покорял московские театры. На телевидении первую роль Багров получил еще до того, как завершил обучение, в 1991 г., когда сыграл в к/ф «Божья тварь». Далее его пригласили сниматься в фильм «Лихая парочка» (1993 г.), в том же году он снимается в картине «Сны». После 3-летнего перерыва, выходит фильм с Григорием Багровым «Любить по-русски – 2», который получает восторженные отзывы от кинокритиков и телезрителей. Теперь его опыту в кино можно только позавидовать. Сегодня в его фильмографии насчитывается более 30 серьезных проектов, среди которых такие знаменитые русские фильмы, как «Жара», «Марш Турецкого», т/с «Счастливы вместе», «Громовы», «Побег», «След», «Угон», «Интерны», «О чем говорят мужчины», «Маруся» и многие другие.

Фильмография

Актёр