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1-й сезон

Стая (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

8.52022, Стая. Сезон 1 (2022) 8 серий
Драмы18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Стоит ли давать людям второй шанс? Агата Муцениеце и Павел Табаков в проекте Wink Originals «Стая» — сериал 2022 года можно смотреть онлайн на портале Wink.

Рита, психолог из ФСИН, работает с трудными подростками, помогая им вернуться на правильный путь. Она запускает программу «Второй шанс» — горный поход с группой юнцов, преступивших закон. Однако все идет не так, как предполагалось: на базе происходит несчастный случай, гибнет человек. Подростки-правонарушители в страхе, что их обвинят в случившемся, и решают бежать, захватив Риту в качестве заложника. Ее муж и отец одного из малолетних преступников отправляются на поиски беглецов, а- тем временем юные нарушители закона, оказавшись наедине с дикой природой, все больше начинают проявлять свою истинную сущность.

Права ли была Рита или она сама вскоре пожалеет о попытке исправить трудных подростков? Узнайте в мрачном триллере «Стая» — 1 сезон смотреть онлайн можно прямо сейчас на Wink.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Стая»

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