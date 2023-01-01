Стая (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+49 мин
Стая
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+49 мин
Стая
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+48 мин
Стая
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+49 мин
Стая
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+51 мин
Стая
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+52 мин
Стая
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+49 мин
Стая
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+53 мин
Стая
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
Сюжет
Стоит ли давать людям второй шанс? Агата Муцениеце и Павел Табаков в проекте Wink Originals «Стая» — сериал 2022 года можно смотреть онлайн на портале Wink.
Рита, психолог из ФСИН, работает с трудными подростками, помогая им вернуться на правильный путь. Она запускает программу «Второй шанс» — горный поход с группой юнцов, преступивших закон. Однако все идет не так, как предполагалось: на базе происходит несчастный случай, гибнет человек. Подростки-правонарушители в страхе, что их обвинят в случившемся, и решают бежать, захватив Риту в качестве заложника. Ее муж и отец одного из малолетних преступников отправляются на поиски беглецов, а- тем временем юные нарушители закона, оказавшись наедине с дикой природой, все больше начинают проявлять свою истинную сущность.
Права ли была Рита или она сама вскоре пожалеет о попытке исправить тру�дных подростков? Узнайте в мрачном триллере «Стая» — 1 сезон смотреть онлайн можно прямо сейчас на Wink.
Сериал Стая 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Марк
Горобец
- Актриса
Агата
Муцениеце
- Актёр
Павел
Табаков
- Актёр
Макар
Запорожский
- Актёр
Георгий
Ратишвили
- Актёр
Александр
Робак
- Актёр
Эльшан
Алескеров
- Актёр
Иван
Непомнящий
- Актриса
Вероника
Мохирева
- Актриса
Анастасия
Красовская
- Актриса
Екатерина
Карташова
- Сценарист
Ольга
Никифорова
- Сценарист
Григорий
Зельцер
- Сценарист
Марина
Елатомцева
- АЖСценарист
Андрей
Журавлёв
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Антон
Федотов
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- ДБХудожник
Денис
Бауэр
- ТПХудожница
Татьяна
Платонова
- АСМонтажёр
Арсений
Сюхин
- Монтажёр
Серик
Бейсеу
- ЕГМонтажёр
Екатерина
Говсеева
- Оператор
Андрей
Иосифов
- Оператор
Станислав
Шарков