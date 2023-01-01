Стая (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

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Стоит ли давать людям второй шанс? Агата Муцениеце и Павел Табаков в проекте Wink Originals «Стая» — сериал 2022 года можно смотреть онлайн на портале Wink.



Рита, психолог из ФСИН, работает с трудными подростками, помогая им вернуться на правильный путь. Она запускает программу «Второй шанс» — горный поход с группой юнцов, преступивших закон. Однако все идет не так, как предполагалось: на базе происходит несчастный случай, гибнет человек. Подростки-правонарушители в страхе, что их обвинят в случившемся, и решают бежать, захватив Риту в качестве заложника. Ее муж и отец одного из малолетних преступников отправляются на поиски беглецов, а- тем временем юные нарушители закона, оказавшись наедине с дикой природой, все больше начинают проявлять свою истинную сущность.



Права ли была Рита или она сама вскоре пожалеет о попытке исправить тру�дных подростков? Узнайте в мрачном триллере «Стая» — 1 сезон смотреть онлайн можно прямо сейчас на Wink.



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